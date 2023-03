Mitte-Partei tritt mit zwei Listen an

Am Freitag hat die Mitte Graubünden am Plantahof in Landquart ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die nationalen Wahlen am 22. Oktober nominiert. Für den Ständerat steigt der bisherige Stefan Engler ins Rennen. Er sitzt seit dem Jahr 2011 in der kleinen Kammer. Für die Nationalratswahlen tritt die Mitte mit zwei Listen an. Die erste Liste führt der amtierende Nationalratspräsident Martin Candinas an. Er ist seit Dezember 2011 Nationalrat.