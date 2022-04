Vor der Wahl ist vor der Wahl

In der Politik ist es wie in der akademischen Welt: Eine Karriereplanung ist schwierig, weil von vielen Faktoren abhängig. Wer auf eine Professur hofft, muss natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und die richtigen Dinge im Rucksack mittragen. Und muss vor allem darauf hoffen, den grösseren Rucksack als die Konkurrenz zu tragen, wenn man denn zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht.