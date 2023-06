Stephan Muggli tritt als Gemeinderat in Glarus Süd zurück

Bei den Gemeinderatswahlen in Glarus Süd im Februar 2022 holte Stephan Muggli am zweitmeisten Stimmen. Ab dem 1. Juli übernahm er dann das Departement Gesellschaft und Sicherheit. Nach knapp einem Jahr im Amt gibt er ab: «Überrascht und mit grossem Bedauern nahm der Gemeinderat an der Sitzung vom 29. Juni vom Rücktritt ihres Amtskollegen Stephan Muggli Kenntnis», teilt die Gemeinde nun mit.