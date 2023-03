Die Stauproblematik wird auch über die Frühlingsfeiertage angepackt

Die Feiertage im Frühling mit Palmsonntag, Ostern und Pfingsten nähern sich. An diesen Tagen wird ein erhöhtes touristisches Verkehrsaufkommen in Graubünden erwartet. Am vergangenen Donnerstag haben sich deshalb die Fachleute aus Bund, Kantonen, Regionen und Gemeinden am dritten runden Tisch versammelt, wie es in einer Mitteilung des Kantons Graubünden heisst. Thema war der Ausweichverkehr entlang der A13 von Thusis bis Bad Ragaz und der A28 von Jenaz bis ins vordere Prättigau. Nun bereiten sich die Fachleute auf das grössere Verkehrsaufkommen für die Feiertage im Frühling vor.