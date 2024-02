Christian Jott Jenny: «St. Moritz lebt seit jeher von solchen Anlässen»

Samstagabend, an der Clavadatsch-Hütte in St. Moritz: Im angrenzenden Waldstück findet eines der wohl exklusivsten und spektakulärsten Ereignisse des Jahres statt. Hier stellt das Luxuslabel Moncler die neue Winterkollektion vor – Models laufen in viel (Kunst-)Pelz, aber auch in Funktionskleidung bei einer Laser-Show über den Schnee-Catwalk. Dabei läuft mystisch anmutende, klassische Musik.