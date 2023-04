Das Gemeinde-Duell

In einer Woche stimmt die Landsgemeinde über zwei Memorialsanträge ab. GLP-Landrat Ruedi Schwitter und seine Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner aus allen Parteien wollen bestehende Hürden in den kantonalen Gesetzen für das Funktionieren von Gemeindeparlamenten abschaffen. Die SP unter Parteipräsident Christian Büttiker geht weiter und verlangt die zwingende Einführung von Parlamenten in allen drei Gemeinden. Der Landrat empfiehlt beide Anträge zur Ablehnung und hat der Regierung den Auftrag gegeben, auf die nächste Landsgemeinde eine eigene Vorlage zu unterbreiten.