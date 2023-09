Gemeinde Disentis gibt grünes Licht für zwei neue Solaranlagen – entscheiden wird das Volk

Der Gemeinderat aus Disentis hat sich am vergangenen Freitagabend unter der Leitung von Gemeinderatspräsidentin Helga Probst-Linder für die zwei Fotovoltaikprojekte ausgesprochen, wie es in einem Schreiben vom Samstag heisst. Einerseits sei dies die Solar Alpin Disentis, welche eine Produktion von bis zu 45 GWh erreichen und Investitionskosten von 90 Millionen Franken auslösen werde. Die Energiegesellschaft IWB sei für das Projekt zuständig. Anderseits sei es die die Ovra Solara Magriel, welche bis zu 17 GWh produzieren und 40 Millionen Franken kosten werde. Diese Anlage werde von der Axpo Solutions AG und die Bergbahnen Disentis realisiert. «Beide neu zu gründeten Aktiengesellschaften werden ihren Sitz in der Gemeinde Disentis haben», heisst es gemäss Mitteilung. Eine Beteiligung der Gemeinde Disentis an den neuen Unternehmungen sei nicht ausgeschlossen.

Im Gemeinderat standen vor allem die technischen Aspekte, die Entschädigungsmodelle und die Landschaft zur Diskussion. Wie die Gemeinde weiter schreibt, wurde nach ausgiebiger Debatte der Vorlagen die Zustimmung für die Realisierung der beiden alpinen Fotovoltaikanlagen mehrheitlich erteilt. (red)

Der Gemeinderat hat entschieden, die Projekte gemäss Gemeindeverfassung der Urnenabstimmung vom 22. Oktober vorzulegen. Diesbezüglich findet am Freitag, 29. September eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung im Kloster Disentis statt.