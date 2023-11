Staatsverweigerer sind laut Experte «extremistisch» und «eine Belastung für die Demokratie»

Wie gross die Staatsverweigerer-Szene in der Schweiz ist, darüber ist wenig bekannt. Gegenüber SRF Investigativ schätzt «Helvetia», so der Deckname einer langjährigen Beobachterin der Szene, ihre Anzahl auf gegenwärtig über 10’000 Personen. Sie findet die verbreiteten Inhalte «gruselig» und seit Corona gebe es sehr viele neue Anhänger, eher 100 als nur 10-mal so viele.