Schweigender Stadtrat verärgert Klimaaktivistinnen und -aktivisten

Am 1. März dieses Jahres und somit kurz nach Ausbruch des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine lancierte die Organisation Klimastreik Graubünden auf der Internetplattform petitio.ch eine Petition. Die Forderung: «Die Energieversorgerin IBC Energie Wasser Chur stoppt den Verkauf von Erdgas bis ins Jahr 2030. Für notwendige Industrieprozesse soll in Zukunft Biogas verwendet werden.» Die Petition wurde Ende März mit 222 Unterschriften – nötig sind in der Stadt Chur 200 – eingereicht.