178-Millionen-Hochschule kommt vors Volk  

Der Hochschulbetrieb der Fachhochschule in Chur ist heute auf fünf Standorte in neun Gebäuden verteilt. Das soll sich allerdings ändern. Auch, weil sich die Studierendenzahlen innerhalb von zehn Jahren fast verdoppelt haben. Gemäss Abstimmungsbotschaft waren im Jahr 2010 insgesamt 1099 Studierende für Bachelor- und Masterstudiengänge eingeschrieben, im Jahr 2021 bereits 1972. Künftig soll der Schulbetrieb an einem Standort an der Pulvermühlestrasse zusammengeführt werden. Einzig der Standort der Fachhochschule Graubünden (FHGR) an der Sommeraustrasse bleibt ebenfalls bestehen.