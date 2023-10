Drei Traktanden standen an der Delegiertenversammlung des Verbands Lehrpersonen Graubünden (Legr) vergangenen Samstag in Klosters auf dem Programm. Zunächst ging es ums Thema Wachstum. Einstimmig haben die rund 250 anwesenden Lehrpersonen der Geschäftsleitung grünes Licht gegeben für Verhandlungen über eine mögliche Integration des Dachverbands Bündner Mittelschullehrpersonen in den Legr.