Luchsingen: Kanton Glarus mietet neue Unterkunft für abgewiesene Asylsuchende

15 abgewiesene Asylsuchende leben im Kanton Glarus und können zurzeit nicht ausgeschafft werden. Das sagt Michael Schneider, Leiter der Abteilung Migration des Departements Sicherheit und Justiz. Die abgewiesenen Asylsuchenden wohnen ab Dezember in der Sagenhoschet in Luchsingen, wo der Kanton in den ehemaligen Kosthäusern vier zusätzliche Wohnungen mietet. In zwei der drei Gebäudeeinheiten sind schon Asylsuchende untergebracht. In die dritte Einheit ziehen jetzt abgewiesene Asylsuchende, die Nothilfe beanspruchen. Das teilte der Kanton am Freitag in einem Communiqué mit.