Graubünden hinkt in Sachen behindertengerechter ÖV hinterher

Die Austragungsorte für die Mitgliederversammlung von Procap Grischun wählt Geschäftsleiter Philipp Ruckstuhl vor allem nach einem Kriterium aus, und zwar ob eine gehbehinderte Person alleine mit dem öffentlichen Verkehr dorthin kommt. Für Samedan lautete die Antwort Ja, und so wurde die Versammlung am Freitag in Anwesenheit von Regierungsrat Marcus Caduff in den Räumlichkeiten des Vereins Movimento durchgeführt. Haupttraktandum war die Verabschiedung einer Resolution zum Thema «Anforderungen an die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs».