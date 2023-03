Gerichtspräsident hofft, dass der Pendenzenberg schwindet

Was ist los am Regionalgericht Albula? Diese Frage dürfte sich Walter Hüppi in den letzten Jahren mehrmals gestellt haben. 2013, damals noch auf der Alp Flix wohnhaft, reichte der Zürcher Architekt eine Scheidungsklage beim zuständigen Gericht in Tiefencastel ein. Seine Anwältin rechnete mit einer Verfahrensdauer von zwei Jahren. Doch das stellte sich als optimistisch heraus. Sehr optimistisch: Heute, ein Jahrzehnt später, existiert noch immer kein Urteil in der Sache, trotz Hüppis mehrfachem und regelmässigem Nachhaken bei Gerichtspräsident Hermann Laim.