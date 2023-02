Die Kantone gehen gemeinsam gegen die Spielsucht vor 

Die Kantone wollen problematisches Spielverhalten im Web gemeinsam bekämpfen, wie der Glarner Regierungsrat am Donnerstag in einer Medienmitteilung festhielt. Denn laut einer neuen Studie ist der Anteil an problematischen Spielerinnen und Spielern bei Geldspielen im Internet massiv gestiegen. Im Vergleich zu einer Studie aus dem Jahr 2018 hat er sich verdoppelt.