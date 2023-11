Glarner Regierungsrat muss wieder sitzen: Pläne für neues Kantonsgefängnis sind vorerst gescheitert

«Da gibt es eine Gefahr, dass wir uns ständig im Kreis drehen.» Schwindlig geworden ist es Christian Marti (FDP, Glarus) am Mittwoch im Landrat zwar nicht. Aber als Präsident der vorberatenden Kommission Bau, Raumplanung und Verkehr wies er mit Nachdruck darauf hin, dass die Pläne für den Neubau eines Kantonsgefängnisses in der Biäsche in Mollis schon einige Runden gedreht haben.