Pflegekräfte sollen re-animiert werden

mit Katja Hornung sprach Marco Häusler

Viel Druck, wenig Anerkennung, tiefe Löhne: Dass in Pflegeberufen ein Mangel an Fachleuten herrscht, ist nicht erst seit der Coronapandemie bekannt. Die Zusatzbelastung hat aber weitere Menschen dazu bewogen, sich Jobs in anderen Branchen zu suchen. Im Glarnerland sollen Pflegende nun zur Rückkehr motiviert werden. Die Glarner Organisation der Arbeitswelt (OdA) Gesundheit und das kantonale Bildungszentrum Gesundheit und Soziales haben dafür eine Kampagne lanciert. BZGS-Rektorin Katja Hornung erklärt die Hintergründe.