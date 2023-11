Israel erhöht den Druck gegen die Hamas

Nach über vier Wochen Krieg in Gaza scheint die schwierigste Phase der Kämpfe kurz bevorzustehen: Häuserkämpfe in dicht bebauter urbaner Umgebung. Mit der Einkreisung der Stadt Gaza ist Israels Armee eigenen Angaben zufolge ein «entscheidender Schritt» gelungen. In und unter der Stadt hat die Hamas gemäss Expertinnen und Experten einen Grossteil ihrer organisatorischen und militärischen Infrastruktur angelegt. Diese zu zerstören und die Hamas in Gaza zu entmachten, ist das Ziel der israelischen Offensive.