Neue Standseilbahn: früher, billiger und mit weniger Risiko

Es sind drei Gründe, welche die Regierung für ihren Entscheid nennt, Braunwald in Zukunft nur über die Standseilbahn zu erschliessen und keine Gondelbahn zu bauen. Ein Neubau der Standseilbahn samt neuer Bergstation sei erstens schneller zu realisieren als der Bau einer Gondelbahn von Linthal nach Braunwald und der Umbau der Standseilbahn zu einer Güterbahn. Ersteres dauere sechs, Letzteres aber zehn Jahre, hat die Regierung am Mittwoch an einer Medienkonferenz erklärt.