Nervös musste er diesmal nicht mehr sein

Kaffee trinken und dann zwei Stunden aufs Bike, anschliessend Morgenessen mit der Familie und daheim in Morissen noch einen Moment auf der Terrasse sitzen: Marcus Caduff ist am Sonntag genau gleich in den Tag gestartet wie am 10. Juni 2018. Der Unterschied: Damals ging es darum, ob die Surselva 20 Jahre nach dem Rücktritt von Aluis Maissen wieder einen Regierungsrat bekommen würde, und Kandidat Caduff hatte in der Wahlumfrage nur den kritischen 5. Platz errungen.