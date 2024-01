Natur allein ist nicht genug

Nicht weniger als 17 Hängebrücken stehen Einheimischen und Gästen im Kanton Graubünden bereits zur Verfügung. Vom Puschlav über Mittelbünden bis in die Surselva können Abenteuerlustige von wippenden Stegen sowohl in die Tiefe als auch in die Ferne blicken.Sieben der realisierten Brückenprojekte sind noch keine zehn Jahre alt, doch der Hängebrückenboom scheint ungebrochen. Denn auch das Albulatal will jetzt eine. Oder genauer gesagt sogar deren zwei.