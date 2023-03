SP nominiert nach Ausmarchung am Parteitag

Die SP Graubünden will bei den Wahlen vom 22. Oktober ihre beiden Nationalratssitze verteidigen. Dafür nominiert sie am Parteitag am 15. April ihre Kandidierenden. Erneut zur Verfügung stellt sich Nationalrat Jon Pult. Interesse an einer Kandidatur angemeldet haben laut einer Mitteilung zudem Grossrätin Franziska Preisig aus Samedan, Grossrätin Renate Rutishauser aus Tomils, die Co-Präsidentin der SP Surselva, Michal Hohl, sowie die Grossräte Lukas Bardill aus Schiers und Tobias Rettich aus Untervaz. Somit stellen sich für die fünf Listenplätze sechs Personen zur Verfügung.