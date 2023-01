Taxiunternehmen können durchatmen nach einer Zeit voller Unsicherheit

«Die Coronazeit hat tiefe Wunden hinterlassen», sagt Johann Bardill, CEO von Gotschna Reisen mit Sitz in Klosters und Davos. Sein Car- und Taxiunternehmen bietet auch weitere Strecken an, beispielsweise zum Flughafen Zürich. Da während der Pandemie jedoch kaum Passagierflüge stattfanden, blieb auch Bardills Kundschaft aus. «Die Fahrten, die wir noch machen konnten, haben von den Einnahmen her bei Weitem nicht gereicht», so Bardill. Denn die Einheimischen würden nur einen kleinen Teil des Umsatzes ausmachen. So beantragte Bardill, wie viele andere Betriebe auch, Kurzarbeit.