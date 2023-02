«Deshalb müssen wir doch nicht die gesamte Strategie über den Haufen werfen»

Erst einen Monat war er im Amt und schon platzte die erste Bombe: Das Fusionsprojekt von Schluein, Sagogn und Laax scheiterte Ende Januar an der Urne. So bleiben es vorläufig 101 Gemeinden im Kanton, mit denen sich Martin Bühler, Leiter des Departements für Finanzen und Gemeinden, beschäftigt. Das ist nicht im Sinne der kantonalen Fusionsstrategie: Sie sieht langfristig unter 50 Gemeinden in Graubünden vor. Ein Ziel, das in immer weitere Ferne rückt. Was will Regierungsrat Bühler tun, damit weitere Gemeinden sich zusammenschliessen?