Bondo erhält Geld für die Rekultivierung

Weite Teile des Gebiets westlich des Dorfes dienten als Deponie für das Bergsturzmaterial. Dafür mussten Strassen gebaut werden. Nun sollen die noch bestehenden Forst- und Güterstrassen in einen Endzustand gebracht und die per Notrecht angelegten Strassen wieder zurückgebaut werden. Der grösste Teil umfasst dabei den Rückbau der 2017 provisorisch erstellten Dumperpiste. Insgesamt wird eine Strassenfläche von 4625 Quadratmetern rekultiviert, was in etwa der Grösse eines Fussballfeldes entspricht.