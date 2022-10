Mordprozess Bilten: Einer der grössten Gerichtsprozesse im Kanton Glarus

Normalerweise finden Strafprozesse am Spielhof in Glarus statt. Die Rollen im grossen Saal des Gerichtshauses sind ablesbar. Vorne sitzen die Richterinnen und Richter etwas höher im Halbkreis, die Obergerichtspräsidentin oder einer der Kantonsgerichtspräsidenten in der Mitte und zuoberst, Gerichtsschreiber oder -schreiberin im Vordergrund. Vor den Schranken zu ihrer Linken die Staatsanwaltschaft. Sie vertritt die Anklage, muss Untaten beweisen und Bestrafung fordern. Zur Rechten des Gerichts sitzen der Angeklagte (fast immer ein Mann) und sein Verteidiger oder seine Verteidigerin.