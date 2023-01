Die Glarner Regierung will die Landsgemeinde künftig live übertragen 

Live wird die Landsgemeinde im Fernsehen in voller Länge jeweils von TV Südostschweiz übertragen. Künftig soll man sie auch in Internet «in Bild und Ton live» auf dem Landsgemeindeportal mitverfolgen können, wie in der Mitteilung weiter steht. Das Portal soll laut dieser zudem von der Kantonsverwaltung selbst bewirtschaftet werden. Und trotz der Live-Übetragung werden die Abstimmungsresultate auch weiterhin in einem Newsticker kommuniziert.