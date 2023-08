Bauern aus Glarus Süd wollen mehr Geld für auf der Alp vermisste Tiere

Die Bauerngruppe Glarus Süd schreibt lediglich je einmal von «Wolfsangriffen» und «Wölfen». Ansonsten wird das Reizwort in ihrem Memorialsantrag nicht erwähnt. Dieser wurde laut der Gruppe Mitte Juni beim Kanton Glarus eingereicht. Nur wenige Tage nachdem ein Kalb auf der Alp Ännetseeben gerissen wurde, informiert nun die Bauerngruppe via Medienmitteilung direkt und macht so auf den Antrag aufmerksam.