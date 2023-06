Regierung sichert Kantonsspital drei Millionen Franken zu

«Versorgungsengpässe mit Medikamenten nehmen weltweit zu, auch in der Schweiz», heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons Graubünden. Deshalb sei das Kantonsspital (KSGR) mit Kinderklinik und Onkologie darauf angewiesen, nicht mehr erhältliche Medikamente beziehungsweise individuelle Dosierungen zeitnah in der geforderten Qualität herstellen zu können.