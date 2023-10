Scholz und Söder zittern Wahlsonntag entgegen

von Birgit Baumann

Zur Ruhe kommt Markus Söder derzeit kaum. Am Donnerstag war der bayerische Ministerpräsident schon in der Früh in Nürnberg unterwegs und beglückte Pendlerinnen und Pendler am Hauptbahnhof. Er ist im Fernsehen, auf dem Onlineportal X, er diskutiert und will vor allem diese Botschaft anbringen: «Bayern ist ein schönes Land. Damit das so bleibt und noch besser wird, bitte CSU wählen.»