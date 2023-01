Martin Bühler: «Man wird die Gründe für das klare Resultat analysieren»

Freitag Abend, 21.30 Uhr. Vor wenigen Minuten sind die Ergebnisse der Fusionsabstimmungen in Laax, Sagogn und Schluein via E-Mail bei den Medien eingetroffen. Sagogn: 211 Ja- gegen 51 Nein-Stimmen. Schluein: 100 Ja- gegen 44 Nein-Stimmen. Beides an Gemeindeversammlungen. Und Laax, an der Urne: 709 Nein- gegen 290 Ja-Stimmen. Damit ist klar: Der politische Zusammenschluss ist gescheitert – die Ablehnung aus Laax macht die Zustimmung aus Sagogn und Schluein zur Makulatur.