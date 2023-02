Weesen will Kunstrasen, Glarus Nord soll zahlen

Fussball-Infrastruktur der Lintharena für eine Viertelmillion erneuert



Vor vier Jahren ist der FC Linth 04 in die vierthöchste Liga der Schweiz aufgestiegen, was für die Gemeinde Glarus Nord eine Investition von 200’000 Franken zur Folge hatte. Als Eigentümerin der Lintharena in Näfels musste die Gemeinde den Rasenplatz 1.-Liga-tauglich machen. Denn mit Linths Aufstieg stiegen auch die Anforderungen an die Austragungsorte der Meisterschaftsspiele. Im Sommer 2020 bekam die Sportanlage eine massive geschlossene Abschrankung, die den Zuschauerbereich vom Spielfeld trennt, sowie grössere Mannschaftsgarderoben mit Umkleideraum, Massagebereich, Duschen und WCs. Ausserdem wurde das Spielfeld mit einer leistungsstärkeren Flutlichtanlage und einer erweiterten Rasenfläche für Sturzräume ausgestattet. An den Gesamtkosten von 250’000 Franken beteiligte sich der Kanton mit 50’000 Franken.