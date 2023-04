Von «Opfern» und Opfern

Nun sind sie alle wieder daheim, die Menschen, die über Ostern in den Süden gefahren sind: für eine Pizza in Locarno oder ein Gelato am Gardasee, für etwas Sonne und südländisches Flair. Beides mussten sich die Reisenden aus Schaffhausen, Ravensburg und, ja, auch Graubünden hart verdienen. Einmal mehr staute sich der Verkehr, einmal mehr, ja, auch in Graubünden. Und, ja, einmal mehr versuchten ein paar ganz Schlaue, den Stau auf der A13 durch die Dörfer zu umfahren. Nichts Neues also in den Alpen.