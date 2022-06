Kinder in Schmitten dürfen doch nach Davos in die Schule

Die Gemeinde Albula/Alvra appellierte an die Regierung, dieses Ansinnen zu unterbinden, weil die zahlenmässig kritischen Schulstandorte Alvaneu (Primarschule) und Tiefencastel (Oberstufe für das ganze Albulatal) geschwächt würden. Nach eingehender Prüfung des Sachverhalts und der Rechtslage sowie nach Anhörung aller Parteien war die Regierung davon überzeugt, dass wichtige Gründe für die Beschulung der Kinder aus Schmitten im Albulatal sprechen, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Diese Überzeugung gründete auf einer Abwägung der verschiedenen Interessen, wie es heisst. Die Regierung habe dabei einen integralen Blick für die gesamte Talschaft eingenommen, die seit Jahren nach sinnvollen und zukunftsfähigen Strukturen ringe.