Keine Richtungswahl

Die Schweiz hat einen neuen Bundesrat, nebst den sechs wiedergewählten: Beat Jans. Er setzte sich schliesslich gegen den unterlegenen Bündner Kandidaten Jon Pult durch. Mit Jans wurde ein erfahrener Exekutivpolitiker in den Bundesrat gewählt, der sich, so ist anzunehmen, ganz in den Dienst des Gremiums stellen wird. Die Wahl von Jans ist nicht zuletzt aber auch eine Wahl für den Kanton Basel-Stadt, der seit einem halben Jahrhundert, seit dem Rücktritt des damaligen Bundesrates Hans-Peter Tschudi, nicht mehr in der Landesregierung vertreten ist.