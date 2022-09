In Glarus Nord schlägt der Strom am stärksten auf

Nun sind die 2023er-Strompreise im ganzen Kanton bekannt. Am Donnerstag haben auch die Technischen Betriebe Glarus Nord (TBGN) die neuen Strompreise publiziert. Ihre Preise steigen je nach Kundengruppe um 40 bis 45 Prozent. Das ist der stärkste Anstieg im Kanton, wie der Vergleich mit den Technischen Betrieben Glarus und Glarus Süd zeigt. Ein Vierpersonenhaushalt in einem Einfamilienhaus muss laut der Medienmitteilung für seinen Strom in Glarus Nord im nächsten Jahr 1480 Franken zahlen.