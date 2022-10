Im März entscheidet das Volk über das Fachhochschulzentrum

Im März entscheidet das Volk

Kurz nach der Wiederaufnahme der Debatte nach der Morgenpause ist die Botschaft Fachhochschulzentrum Graubünden durchberaten. Nun folgen die Abstimmungen.

Über die ersten vier Anträge wird in globo abgestimmt.

1. Das Projekt «Realisierung Fachhochschulzentrum Graubünden», in Chur, wird genehmigt.

2. Für die Ausführung des Projekts Neubau Fachhochschulzentrum mit Instandsetzung der Liegenschaft Pulvermühlestrasse 68 in Chur mit Gesamtinvestitionen von 178 Millionen Franken wird ein Verpflichtungskredit von netto 151 Millionen Franken (Kostenstand April 2022) gewährt. Bei einer Änderung des Baupreisindexes verändert sich dieser Kreditbetrag entsprechend.

3. Die im Jahr 2018 gebildete Reserve von 90 Millionen Franken zur Vorfinanzierung der abschreibungspflichtigen Nettoinvestitionen des Kantons für den Neubau Fachhochschulzentrum und die Instandsetzung der Liegenschaft Pulvermühlestrasse 68 wird um 60 Millionen Franken zulasten der Jahresrechnung 2022 auf 150 Millionen Franken erhöht.

4. Die Regierung wird ermächtigt, bauliche Änderungen im bewilligten Kreditrahmen vorzunehmen, wenn sich dies aus betrieblichen, organisatorischen, architektonischen oder wirtschaftlichen Gründen aufdrängt.

Die ersten vier Anträge werden mit 110:0 Stimmen bei 0 Enthaltungen angenommen.

Die SP-Fraktion will, dass die vorgesehenen Anzahl Parkplätze beim Fachhochschulzentrum Graubünden im Sinne einer nachhaltigen Nutzung reduziert wird. Das Mobilitätskonzept weist unter Einbezug des Parkplatzes Obere Au ein Minimalbedarf von 51 Parkplätzen aus, argumentiert Grossrat Simon Gredig (Grüne, Chur). Er fordert «ein Mobiliätskonzept auf der höhe der Zeit. Machen wir Politik für die nächste Generation.» Zum Inhalt des Antrags sagt Kommissionspräsident Roman Hug (SVP, Says), dass die Kommission darüber nicht beraten konnte, weil der Antrag erst am Montag um 14 Uhr bei ihm eintraf. An der Kommissionssitzung wurde das Parkplatzangebot intensiv debattiert, so Hug. «Ich vertraue den Planern, dass 150 Parkplätze angebracht sind», so Hug. Und: Es hätte auch Stimmen in die andere Richtung, also für ein grösseres Parkplatzangebot gegeben. Vereinzelte Parlamentarier - auch aus Randregionen - äussern sich kritisch zum Antrag der SP, weil die Fachhochschule auch für Studierende und Besucher mit dem Individualverkehr erreichbar sein soll. Grossrat Reto Loepfe (Mitte, Rhäzüns) spricht von einem Schnellschuss der SP, «das Thema hätte in der Kommission beraten werden sollen.» Unsere Fraktion hat gearbeitet und festgestellt, dass die Mitglieder in der Kommission nicht in allen Teilen von den Antworten der Kommissionsmitgliedern befriedigt war, sagt Grossrätin Beatrice Baselgia (SP, Domat/Ems) zum Vorwurf von Ratskollege Loepfe. Zudem habe die SP das Mobilitätskonzept erst zu einem späten Zeitpunkt erhalten, sodass eine abschliessende Meinungsbildung in der Kommission nicht möglich war, so Baselgia. Regierungsrat Mario Cavigelli (Mitte, Domat/Ems) spricht im Zusammenhang mit der 150-plätzigen Parkgarage von einer operativen Frage des Betriebs, die nicht von einem Kantonsparlament beantwortet werden müsse.

Nach einer lebhaften Debatte wird der zusätzliche Antrag 5 der SP mit 87:28 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt.

Nun gelangen die weiteren Anträge in globo zur Abstimmung.

5. Der Neubau Fachhochschulzentrum mit der Liegenschaft Pulvermühlestrasse 68 wird nach seiner Bauvollendung der Fachhochschule Graubünden unentgeltlich zu bedingtem Eigentum übertragen und die betroffenen Grundstücke werden der Fachhochschule im Rahmen eines Unterbaurechts zur Verfügung gestellt.

6. Der Kreditbeschluss über netto 151 Millionen Franken und der Beschluss betreffend den unentgeltlichen Eigentumsübertrag unterliegen der Volksabstimmung.

7. Die Regierung vollzieht diese Beschlüsse.

Die letzten drei Anträge werden mit 117:0 Stimmen bei 0 Enthaltungen angenommen.

Als nächstes befinden die Stimmberechtigten in Graubünden im kommenden März über einen Verpflichtungskredit von 178 Millionen Franken für das Fachhochschulzentrum Graubünden in Chur. Bei einer Zustimmung beginnen im Jahr 2024 die Bauarbeiten. Bezug der neuen. Bildungsstätte, dem teuersten Hochbauprojekt Graubündens, wäre dann im Jahr 2027.