Regierungsrat Bettiga kämpft wie ein Löwe für seinen Ersten Staatsanwalt – und verliert gleich doppelt

Regierungsrat Andrea Bettiga ist weder für ein flammendes Gemüt noch für streitlustiges Verhalten bekannt. An diesem Mittwochvormittag packte er aber im Glarner Landrat den verbalen Zweihänder aus, um seinen Ersten Staatsanwalt Patrick Fluri zu verteidigen. An Urs Sigrist gerichtet sprach er davon, dass der oberste Grundsatz der Fairness auch hier gelten solle. Und dass Sigrist sich doch selbst ein Bild vor Ort machen und keine Hexenjagd veranstalten solle. «Dieser Angriff ist ein Affront gegen alle Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft», so Bettiga.