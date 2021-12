Günstigere Kitaplätze für alle

Um die 2000 Franken soll eine Churer Familie künftig an Kitakosten sparen können, wenn die Vorlage «Bezahlbare Kitas für Chur» am 13. Februar 2022 vom Stimmvolk angenommen wird. Die Initiative der SP Chur will, dass die Stadt ihre Beiträge an die ausserfamiliäre Kinderbetreuung verdoppelt – von einer Million auf zwei Millionen Franken.