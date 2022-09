Graubünden hat ein neues Personalgesetz

SVP-Rückweisungsantrag abgelehnt

Weiter geht es im Grossratssaal mit der Eintretensdebatte zur Teilrevision des Personalgesetzes. Diese wurde am Mittwoch aus zeitlichen Gründen unterbrochen. Grossrat Jan Koch (SVP, Chur) unterstreicht noch einmal die Gründe, die seine Fraktion zu einer Rückweisung der Teilrevision bewogen hat. «Wir schaffen eine eigene Lösung für den Kanton, die wir dann für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im, und nicht nur für den Kanton erarbeiten müssen. Und da wissen wir schlicht nicht, wie sich das dann auswirken wird», so Koch. Am Mittwoch hätten beinahe alle Rednerinnen und Redner von einem Kompromiss gesprochen. «Diesen Kompromiss haben elf Kommissionsmitglieder erarbeitet. Davon sitzen aktuell nur noch fünf im Grossen Rat. Und zwei heutige Fraktionen waren bei der Ausgestaltung nicht dabei.» Für Koch ist die Teilrevision deshalb kein Kompromiss.

«Die Arbeitsbedingungen des Kantons sollten irgendwo zwischen jenen der Toparbeitgeber und den KMU-Betrieben liegen», sagt Grossrat Jürg Heini (Mitte, Bonaduz). Er ist für Eintreten, auch wenn er mit einzelnen Punkten der Teilrevision nicht einverstanden ist. Grossrätin Andrea Thür-Stuter (FDP, Chur) sagt, dass schon lange nicht mehr nur im Kanton Fachkräfte gesucht werden. «Wir müssen dafür sorgen, dass der gesamte Arbeitsmarkt im Kanton attraktiv ist. Wir bewegen uns in einem äusserst umkämpften Arbeitnehmermarkt. Die vorliegende Revision sorgt dafür, dass die Bedingungen beim Kanton einigermassen attraktiv sind.» Grossrat Roman Hug (SVP, Says) antwortet auf den Vorwurf, dass die SVP Graubünden Opposition betreibe. «Unser Auftrag ist Oppositionspolitik. Wir sind nicht in der Regierung vertreten. Dafür ist unsere Fraktion beinahe dreimal grösser als vor den Wahlen vom 15. Mai. Und im Auftrag unserer Wähler werden wir Oppositionspolitik betreiben. Konstruktive Oppositionspolitik», so Hug. Die SVP möchte die Vorlage zurückweisen und konstruktiv an einer Verbesserung mitarbeiten.

Nun spricht Regierungsrat Christian Rathgeb (FDP, Chur). Er sagt, dass die Vorlage bereits im Detail vorgestellt wurde. «Die Interessen in dieser Thematik gehen diametral auseinander. Und die Diskussion ist sehr emotional. Aber es ist klar, wir könnten heute auch über eine ganz andere Vorlage diskutieren», so Rathgeb. Und er wird grundsätzlich, wenn er von Rekrutierungsproblemen in der kantonalen Verwaltung, aber auch in der Privatwirtschaft spricht: «Die Schere zwischen Bedarf und Ressourcen wird enorm auseinander gehen. Wir werden grösste Probleme haben, offene Stellen besetzen zu können», so Rathgeb. Konkret müsse der Kanton in den kommenden 15 Jahren rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ersetzen, «rund die Hälfte.»

Und dann erklärt Rathgeb, was eine Rückweisung der Teilrevision zur Folge hätte: «Ich bitte Sie, lieber einzutreten als zurückzuweisen und stattdessen über die einzelnen Punkte zu diskutieren. Wenn wir in einem oder in zwei Jahren mit einer neuen Botschaft kommen müssten, würde der Druck nur noch erhöht», so Rathgeb.

Standespräsident Tarzisius Caviezel (FDP, Davos) stellt fest, dass Eintreten nicht bestritten ist. Kommissionspräsidentin Renate Rutishauser (SP, Tomils) bittet das Parlament, den Rückweisungsantrag der SVP nicht zu unterstützen, der Regierung zu folgen, und auf die Vorlage einzutreten. Grossrat Thomas Grot (SVP, Küblis) gibt sich überzeugt, dass die Botschaft der Teilrevision zum Personalgesetz nicht zielführend ist und bittet das Parlament, den Rückweisungsantrag zu unterstützen. Schliesslich wird der Rückweisungsantrag der SVP mit 94:25 Stimmen bei 0 Enthaltungen abgelehnt. Nun beginnt die Detailberatung. Die Teilrevision soll per 1. Januar 2023 in Kraft treten.

Das Personalgesetz regelt die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeitenden der Kantonalen Verwaltung, der kantonalen Gerichte und der kantonalen Anstalten. Gemeinden übernehmen diese kantonalen Vorgaben oftmals und grösstenteils. Der Rekrutierungswettbewerb um qualifiziertes Personal hat sich in den vergangenen Jahren verschärft. Die Hauptursache liegt in den Anstellungs- und Arbeitsbedingungen und der Wettbewerbsfähigkeit, heisst es in der Botschaft zur Teilrevision des Personalgesetzes. Druck auf die kantonale Verwaltung kommt auch aus der Privatwirtschaft, weil letztere zunehmend in die Attraktivität von Arbeitsbedingungen investiert, insbesondere zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Mit der vorliegenden Revision soll die Attraktivität des Kantons als Arbeitgeber verbessert werden. Konkret sollen die Mitarbeitenden bis ins Alter von 49 Jahren fünf und im Alter zwischen 50 und 59 Jahren fünfeinhalb Wochen Ferien erhalten sowie. Weiter soll der Altersrücktritt flexibilisiert werden, damit Mitarbeitende auch über das ordentliche Pensionsalter hinaus beschäftigt werden können. Zudem soll das kantonale Personalrecht weiter an das private Arbeitsrecht angenähert werden.