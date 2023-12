Die Sanierung der Sernftalstrasse soll wegen des Rutsches in Schwanden verschoben werden

Der Glarner Regierungsrat sieht für das nächste Jahr Investitionen von netto 47,5 Millionen Franken vor. Das sind 7,5 Millionen Franken mehr als im Budget des laufenden und sogar 20,9 Millionen Franken mehr als in der Rechnung des vergangenen Jahres. Die Investitionen seien «auf einem sehr hohen Niveau», so die Regierung im Bericht zum Budget 2024, das der Landrat am Mittwoch behandelt. Und in den folgenden drei Jahren werden sie auf diesem hohen Niveau verharren.