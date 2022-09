Gemeindeversammlung bleibt dabei: Das Hagnen soll nicht überbaut werden

Gegen 550 Stimmberechtigte von Glarus Nord haben am Freitagabend an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung in der Lintharena in Näfels die Nutzungsplanung weiterberaten. Es ging darum, die an der Gemeindeversammlung vom April 2021 angenommenen Anträge zu bereinigen. Das ist nicht ganz gelungen, einzelne neue Änderungsanträge wurden angenommen und müssen wieder vor eine nächste Gemeindeversammlung.