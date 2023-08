Rückschlag für Wärmeverbund, Sukkurs für Pumptrack-Projekt

Der Baustart hätte im April 2024 erfolgen sollen – so waren die Andeerer Stimmberechtigten noch an der Gemeindeversammlung im vergangenen Februar informiert worden. Nun hat das Projekt eines Fernwärmesystems für den Schamser Ort einen Rückschlag erlitten. Die externe Betreiberfirma Recal SA aus Disentis, die das Vorhaben als Partnerin der Gemeinde hätte realisieren wollen, zieht sich zurück. Das wurde an der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend bekannt gegeben.