Junge SVP Graubünden kritisiert St. Galler Hochschulen

Die Junge SVP Graubünden sagt «Nein zur politischen Indoktrinierung an unseren Hochschulen», wie sie in einer Medienmitteilung festhält. Es geht dabei aber nicht etwa um die Fachhochschule Graubünden, die Theologische oder die Pädagogische Hochschule in Chur, sondern um die Universität St. Gallen (HSG) und die Pädagogische Hochschule St. Gallen (PHSG).