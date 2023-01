Fusion scheitert an klarem Nein aus Laax

Die Laaxerinnen und Laaxer sagten am Freitag an einer Urnenabstimmung Nein zum Zusammenschluss. In Sagogn resultierte am Freitagabend an der entscheidenden Gemeindeversammlung ein Ja mit 211:51 Stimmen, in Schluein kam es ebenfalls zu einem Ja mit 100:44 Stimmen. Da alle drei Gemeinden der Fusion hätten zustimmen müssen, ist das Projekt gescheitert, wie Projektleiter Adrian Wolf in einer Mitteilung schreibt.