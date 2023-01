Laaxer Gegnerschaft macht mobil 

Eine kritische Auslegeordnung an der Schlueiner Gemeindeversammlung, eine nächtliche Brunnenaktion in Sagogn und nun eine Plakat- und Flyeraktion in Laax: Mittlerweile haben sich in allen drei potenziellen Fusionsgemeinden, die am 27. Januar über den Zusammenschluss abstimmen, Kritikerinnen und Kritiker zu Wort gemeldet. Aus Laax sind bereits mehrere Leserbriefe in den Zeitungsspalten erschienen, unter anderem von alt Gemeindepräsident Toni Camathias, der findet, die Risiken eines Zusammenschlusses seien zu gross, ein Zurück gebe es bei einem Ja nicht.