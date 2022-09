Für die Sicherheit: Künstliche Lawinen bei der Malojastrasse

Am 22. August hat das Tiefbauamt die Bauarbeiten für diese zwischenzeitlichen Massnahmen aufgenommen, wie es weiter heisst. Das Projekt umfasse unter anderem die Erstellung von Sprengmasten zur künstlichen Lawinenauslösung in den Bereichen mit dem grössten Risiko für Strassenverschüttungen. Die Sprengmasten werden absichtlich nur mit Ankern ohne Beton erstellt, damit diese nach Realisierung der endgültigen Lösung, das heisst nach Inbetriebnahme des angestrebten Tunnels, an anderer Stelle wiederverwendet werden können.