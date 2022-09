Flügeli, 6.90 das Kilo

Wenn wir am 25. September über die Massen­tierhaltungsinitiative abstimmen, dann geht es erstens um die Würde des Tieres und zweitens, man verzeihe die etwas schlichte ­Pointe: um die Wurst. Die Initiative verlangt, dass alle Nutztiere anständig Platz zum Leben erhalten – nicht nur alle Schweizer Viecher, sondern auch alle ausländischen, die oder deren Produkte wir hier in der Schweiz verspeisen. Und die Initiative will, dass künftig weniger Fleisch gegessen wird.