«Denn wenn es mich betrifft, betrifft es andere auch»

Jenny Buchli frühstückt an ihrem freien Tag in einem hippen Lokal in der Zürcher Innenstadt. Unweit davon werden bald Tausende Menschen die Forderungen des feministischen Streikkollektivs Zürich auf die Strasse tragen. Ob Buchli genug Zeit für die Demonstration in ihrer Wahlheimat hat, weiss sie noch nicht. Denn die 24-Jährige ist gewissermassen Feministin von Beruf: Bei der Kampagnenorganisation Campax ist sie für feministische Anliegen verantwortlich, welche sie am 14. Juni mit einem Stand auf dem Bundesplatz in Bern repräsentiert.