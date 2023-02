Falscher Instagram-Account des Kantons Glarus lockt mit gratis Smartphones

Auf Instagram ist ein Doppelgänger unterwegs, dessen Ersteller unter Umständen nichts Gutes im Sinn hat. Im Profilnamen «kantonglaruss» steht ein s zu viel, in der Beschreibung steht «Organisme gouvernemental», auf französisch so viel wie Regierungsbehörde, und «Leben, wo andere Ferien machen». Dieser Werbespruch wurde eins zu eins vom originalen Instagram-Account des Kantons Glarus kopiert. Mehrere Abonnenten wurden vom Fake-Profil angefragt, so wurde auch Roland Wermelinger, Fachstellenleiter Information und Kommunikation beim Kanton, darauf aufmerksam.